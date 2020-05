Rita Pereira fez uma publicação na sua conta de Instagram, esta segunda-feira, dia 4, a propósito do fim das medidas de confinamento devido à pandemia do novo coronavírus. Uma vez que as pessoas podem voltar a circular livremente, importa frisar que o uso de máscara em lugares públicos passou a ser obrigatório, algo evidenciado pela atriz.

"Se eu tenho a responsabilidade acrescida, pela Forbes, de vos influenciar, quero que saibam que acredito que vamos todos voltar devagar, de forma responsável e mediante as normas e indicações do nosso Governo e da DGS, por forma a protegermo-nos a nós e aos outros deste vírus até termos a vacina", sublinha.

"Sem medos mas, com consciência que, até lá, não o venceremos mas podemos 'fintá-lo' e que recomeçaremos as nossas vidas com positivismo e com a certeza de que um dia tudo voltará ao normal", continua.

"Não se esqueçam que a máscara é obrigatória e por mais que nos apeteça abraçar o nosso colega de trabalho, o nosso amigo e o nosso familiar, ainda não é hora. Vamos encher só mais um bocadinho o coração de vontade e guardar para quando for mesmo seguro. Vamos pensar na saúde dos outros. Força Portugal, somos motivo de orgulho e vamos permanecer como tal", termina.

