Teresa Guilherme andou a remexer nas gavetas e descobriu uma fotografia de infância que está a emocionar os fãs. A apresentadora de televisão, atriz e produtora de 65 anos, que atualmente conduz as galas do reality show "Big Brother - A Revolução", na TVI, gosta de mostrar como era antigamente aos milhares que a seguem nas redes sociais e surpreendeu-os, ao início da tarde, com um novo retrato. A apresentadora de televisão Filomena Cautela foi uma das primeiras a comentar a fotografia.

Maria Teresa da Silva Guilherme nasceu a 27 de junho de 1955 em Lisboa. "Uma foto saída do baú. A pequena Teresinha. Gostam?", perguntou a apresentadora de televisão. "Um olhar forte cheio de sonhos e esperança", elogiou, pouco depois, Miranda Monteiro, uma das admiradoras. "A mesma cara", comentou Nuno Sião, outro dos fãs. Com uma presença muito ativa nas redes sociais, a raínha dos reality shows, como muitos lhe chamam, partilha regularmente retratos do passado.