Nelly Furtado prepara-se para regressar à música após três anos de afastamento. Nos últimos dias, a cantora, compositora e produtora discográfica luso-canadiana de 41 anos, voltou a atualizar as redes sociais, mais de dois anos após a última publicação, surpreendendo os fãs, que ainda não sabem o que os espera. Depois do disco "The ride" e da digressão que fez para o promover no verão de 2017, a artista fez uma pausa na carreira e foi trabalhar para uma loja de discos. "Foi o que me salvou", desabafa a artista.

Foi a segunda vez que parou. Entre 2013 e 2016, também já tinha sentido necessidade de se afastar do meio artístico. "Tinha saudades da minha vida antiga", justificou, na primavera de 2017, em entrevista à edição norte-americana da revista GQ. "Eu andava à procura de mim e não me apetecia apenas parar para descansar. Precisava de voltar a limpar a minha casa de banho e de voltar a lavar a minha própria roupa e queria fazê-lo o mais afastada possível. Isso ajudou-me", garante a intérprete de êxitos como "Maneater".

O álbum de estreia "Whoa, Nelly!", lançado há 20 anos, em outubro de 2000, vendeu mais de cinco milhões de exemplares. Apesar das pausas que foi fazendo, Nelly Furtado não encara esses hiatos como interrupções na carreira. "É esquisito mas eu acho que nunca paramos, na realidade. Eu deixei de aparecer mas continuava a compôr para outros artistas e a produzir os discos de outros", revela. "Por isso, não encaro isto como um regresso. Apenas caminhei noutra direção. A curiosidade é que me tem guiado na minha carreira e na minha vida", defende a artista de ascendência açoriana. "Sou um pouco como os navegadores", diz.

"Não sei se é por ser portuguesa, temos navegadores bastante famosos na nossa história, mas sinto que é esse navegador que tenho dentro de mim que me impele a agir, uma espécie de curiosidade", confessa. Nelly Furtado tinha 20 anos quando assinou o primeiro contrato discográfico. "Foi um tornado. As coisas aconteceram muito depressa. Ainda bem que as redes sociais não existiam naquela altura. Mas ter amadurecido sob os holofotes foi interessante", admite, todavia, a intérprete de êxitos como "Força" e "Try".