Teresa Guilherme lançou esta quarta-feira o seu novo livro, 'O Avesso do Direto', uma obra que promete contar os segredos da televisão.

A lado de Teresa Guilherme na apresentação deste livro estiveram Cristina Ferreira e Júlio Isidro. Duas personalidades importantes na vida da apresentadora e a quem esta fez questão de agradecer.

"Ontem foi um dia especial. Não pude ter todos os meus amigos no lançamento do meu livro, 'O Avesso do Direto'. Mas foi maravilhoso poder contar com o carinho da Cristina e do Júlio. Muito grata, meus queridos! Obrigada também à equipa da Contraponto", declarou a apresentadora de 'Big Brother - A Revolução' nas redes sociais.

