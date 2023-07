Kevin Spacey voltou ao tribunal para ser julgado por uma dúzia de crimes sexuais que é acusado de ter cometido entre 2001 e 2013. No Southwark Crown Court, em Londres, o ator ouviu o depoimento de um dos quatro homens que dizem ser vítimas. No fim, voltou a declarar-se inocente.

O homem, que trabalhou para Kevin Spacey como motorista, conta que este o agrediu sexualmente em doze ocasiões, sempre que os dois estavam sozinhos "num carro ou num elevador". "Tentou apalpar-me várias vezes", disse ainda.

A alegada vítima explica que o comportamento do artista evoluiu de "estranho e desajeitado" para toques e apalpação. Depois, segundo diz, "ria-se e mudava de assunto".

O queixoso fez notar que as viagens de Kevin Spacey para os Estados Unidos da América eram um alívio, embora temesse sempre que ele regressava para o Reino Unido. Sublinhou ainda que o ator "fingia ser simpático", embora fosse um "predador".

Ao chegar ao apartamento de Spacey, o homem revelou que o encontrava sempre "meio despido" ou "nu" e que o mesmo tentava tocar-lhe sempre antes de sair de casa.

A dada altura, a vítima falou sobre uma alegada agressão que terá acontecido num carro, nos anos 2000, a caminho de um baile de beneficência que foi organizado por Elton John. O advogado do ator referiu que esta acusação é "completamente falsa", tendo em conta que Spacey apenas marcou presença neste evento no ano seguinte, em 2001. "Terá de me desculpar se me enganei nas datas, mas isso aconteceu há 20 anos", respondeu o homem.

O julgamento irá continuar e espera-se que dure quatro dias.

Veja na galeria as fotografias da chegada de Kevin Spacey ao tribunal.