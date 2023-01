Um antigo mordomo da princesa Diana veio a público revelar detalhes que, acredita, podem explicar a relação tensa que nos dias de hoje afeta o príncipe William e o irmão, Harry.

Paul Burrell, de 64 anos, conta que Harry sentia-se incomodado com o facto de o irmão ter mais comida no prato que ele e ainda com a justificação que lhe era dada para tal.

Sempre que Harry questionava o facto de o irmão ter, por exemplo, mais salsichas no prato, ao pequeno almoço, que ele, a funcionária responsável por ambos, alegadamente, reagia: "O William precisa de comer mais que tu. Ele vai ser rei um dia".

O antigo funcionário acredita que esse tipo de comentários provocaram "tensões iniciais entre os irmãos", que nos dias de hoje ainda têm efeito.

Burrell chegou mesmo a dizer, em declarações ao The Mirror, que o comportamento atual de Harry resulta do facto de crescer num ambiente onde era constantemente colocado em segundo plano.

