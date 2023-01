José Carlos Malato não conseguiu ficar indiferente às recentes declarações do príncipe Harry numa entrevista na qual fala sobre o seu novo livro de memórias - 'Na Sombra'.

"Via a entrevista de Harry na SIC Notícias. Compreendo-o muito bem. Não há nada que se compare ao discurso direto. Um miúdo destruído pelo passado, ou melhor, pelo que passou", atirou o rosto da RTP1, deixando claro que se identifica com a história do príncipe no que respeita às relações familiares.

"Há um momento da nossa vida - cada um tem o seu tempo - em que é preciso vomitar o que a gente sente. Ou dizes ou matas-te. Ou dizes ou morres. Como em todas as famílias que estão longe de ser perfeitas, apesar das aparências. Gostaria de o ensinar a chorar. Chorar enfraquece a dor. Que não passa", disse, por fim.



© Reprodução Instagram/ José Carlos Malato

