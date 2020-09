Com base nas notícias que têm vindo a surgir na imprensa internacional, a relação de Angelina Jolie, de 45 anos, e Brad Pitt, e 56, já viu melhores dias. De acordo com a Us Weekly, as negociações entre o ex-casal têm vindo a ser marcadas por uma enorme tensão, sobretudo desde que o ator começou a namorar com a modelo Nicole Poturalski.

Sabe-se agora que Angelina e Brad decidiram pôr um fim às sessões e terapia familiar que faziam, sendo que agora o único contacto será apenas em tribunal.

A próxima audiência está marcada para outubro e em causa está a custódia dos filhos - Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, 14 e os gémeos Knox e Vivienne, de 12 anos.

"O Brad quer a custódia física e legal partilhada das crianças, mas a Angelina tem sido contrária a essa ideia. Ela só concordará em falar sobre um acordo se o lar das crianças não for Los Angeles. Os filhos mais novos estão na escola em Los Angeles, algo que Angelina sempre foi contra", notou uma fonte à publicação.

Importa notar que o casal anunciou a separação em 2016 e, desde então, tem decorrido o processo de divórcio.

