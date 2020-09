O drama entre Brad Pitt e Angelina Jolie continua - ou pelo menos os rumores acerca do mesmo na imprensa internacional. Se tem acompanhado esta história então deverá lembrar-se que surgiram notícias que davam conta de que Pitt se encontra num relacionamento com a modelo Nicole Poturalski.

No mês passado, Pitt levou este novo amor numa viagem até Chateau Miraval, um castelo em França onde deu o nó com Angelina Jolie, em 2014. Os dois tinham comprado a propriedade em 2008.

Ora, esta viagem não foi bem vista pela artista.

"Levar a Nicole para Miraval no aniversário do seu casamento anterior... o Brad sabe exatamente o que está a fazer e a reação que irá provocar na Angelina", disse uma fonte à Us Weekly. "Ele simplesmente não quer saber se ela vai atacar. Ele espera que isso aconteça", acrescentou a mesma fonte.

Esta presunção do ator parece ser real. É que de acordo com o jornal The Mirror, Jolie está "furiosa e completamente em choque por Brad ter descido tão baixo". Na verdade, o que a artista esperava era que Pitt se mantivesse discreto, algo que não tem acontecido.

Importa notar que os dois continuam numa batalha em tribunal na sequência do processo de divórcio que começou em 2016.

