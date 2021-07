O mais recente programa de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', na SIC, foi marcado por uma discussão entre Sara e Andreia, ambas pretendentes de Luís Feijão.

Visivelmente irritada com uma das acusações de Andreia, que diz ter ouvido que "metia nojo" a Sara, eis que a pretendente do norte perdeu as estribeiras.

"Já não te consigo ouvir porque nunca ouvi ninguém tão falso nesta vida. És falsa de cima abaixo, estás aqui só para arranjar intrigas, já reparaste nisso? O teu propósito aqui não é conhecer aquele rapaz, é arranjar problemas. A tua vida é isso, és falsa".

Sem 'papas na língua', Sara ainda acrescentou: "Ouviste o que te convém e estás a reproduzir da forma que te convém. Não vou alimentar o teu jogo, sabes porquê? Porque não tenho a tua idade e tenho mais postura. Não estou a fazer a palhaçada que andas a fazer aqui neste programa".

Note-se que após esta discussão, Luís acabou por ter uma conversa séria com Andreia pedindo-lhe que esta abandonasse a sua quinta em Cabeço de Vide.

Veja aqui o momento entre as duas.

Leia Também: Agricultor. Luís Feijão pede para Andreia ir embora: "Não sinto ligação"