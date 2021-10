Iolanda Laranjeiro usou na madrugada de sexta-feira as suas redes sociais para tornar pública uma mensagem comovente que escreveu a pensar em Maria João Abreu.

"Tenho saudades tuas, Mary Jane [Maria João Abreu]. Tantas. Penso tantas vezes em ti. Nessa gargalhada contagiante, nesses olhos puros e doces e no cansaço de tantas vezes esperarmos o melhor de todos e perceber que nem sempre a história se conta assim", começa por declarar a também atriz, que guarda de Maria João as melhores recordações.

"Frames de tanta generosidade e amizade e ternura e simplicidade e garra. Falta-me a inspiração que sempre foste e a continuada prova de que ser do Bem é possível e desejável", continua.

Maria João Abreu morreu a 13 de maio de 2021 na sequência de um aneurisma cerebral. Tinha apenas 57 anos.

"A tua família linda está cada vez mais linda e todos os que te amam seguem viagem contigo dentro. O nosso filme vai estrear no próximo ano. Não me esquecerei nunca de tudo o que foste para mim também neste projecto. À frente e atrás das câmaras. Como sempre. Lado lado. Mão no coração. Abraço de Luz, Mary Jane", termina Iolanda.

Leia Também: José Raposo sobre Maria João Abreu: "Todas as homenagens são poucas"