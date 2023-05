Apesar de ser cada vez mais um amante convicto da natureza, há algo que Manuel Luís Goucha não consegue superar: o medo que tem dos bichos que andam em águas cujo fundo não consegue ver.

"Gosto de controlar tudo, sou muito controlador. Eu não controlo a bicheza, já é tão difícil controlar as que andam à minha volta, também elas subterrâneas, quanto mais as do mar", afirmou numa entrevista que deu a Carolina Deslandes para o podcast 'A Duas Vozes'.

"Tenho pavor, tenho que ver o fundo do mar", confessou, referindo que dar um mergulho no oceano não faz parte da sua lista de desejos a concretizar.

Entretanto, e de maneira a provar o seu medo, o apresentador acabou por contar duas situações mais caricatas por que passou no seu monte alentejano, em Monforte.

"Estava na piscina no monte e vejo uma cobra, uma cobrinha deste tamanho, coitadinha, estava ali aflita porque não era de água, e eu liguei ao Rui, que estava em Estremoz. 'Oh Rui, anda depressa, que há uma cobra na piscina!'. Já o Rui a tinha tirado e eu pensei 'mas porque é que não tiro a cobra e devolvo-a à natureza?'. Não, entrei em pânico", afirma.

A segunda situação aconteceu quando o casal estava a dar um passeio de gaivota na barragem que têm no monte. "Diz-me assim o Rui um dia: 'está lá ali uma cobra'. 'Onde é que está uma cobra?'. 'Está ali na água'. 'Não, aquilo é um cágado'. (...) Estavam cinco cobras de água. Achas que eu voltei à barragem?", questionou, deixando Carolina a rir às gargalhadas.

