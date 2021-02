Tiago Ginga foi convidado para esta quarta-feira marcar presença no 'Extra do Big Brother - Duplo Impacto' para desta forma comentar as declarações de Bernardina Brito, sua ex-namorada, na curva da vida - que esteve em destaque na gala do último domingo.

"É um orgulho para mim ver a mulher em que a Bernardina se tornou", começa por referir o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"Errámos os dois, mas se colocarmos numa balança eu errei mais", afirma Tiago, sem conseguir conter a emoção.

"Tenho orgulho na Bernardina e agradeço a Deus por ela ser a mãe do meu filho", termina, reforçando que tem atualmente uma relação de grande cumplicidade com a ex-namorada e até com o seu atual companheiro.

Para Tiago e Bernardina é a felicidade do filho de ambos, Kévim, de seis anos, o mais importante.



