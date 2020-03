Chrissy Teigen não partilha com o mundo apenas as fases boas, também faz questão de falar sobre as suas fragilidades. Depois de ter confessado que sofreu de depressão pós-parto após o nascimento da filha mais velha, Luna, de três anos, agora revelou que não tem dormido bem.

Em causa, diz, estão os pesadelos que a fazem acordar a meio da noite toda suada. Essa foi a razão que a levou a deitar-se na cama que tem no quarto de hóspedes.

De acordo com a Pop Culture, Chrissy tem mantido os fãs a par dos pesadelos que a têm assombrado através da redes sociais.

"Eu sei que isto parece uma loucura, mas acho que tenho algum tipo de fantasma ou espírito maligno, e tenho os piores pesadelos. Deito-me super cedo e acordo ensopada porque tenho um pesadelo horrível", começou por dizer a mulher de John Legend, sem adiantar mais pormenores sobre este sonho mau.

"Tenho o mesmo pesadelo há meses. Se acordo, volto a ter este pesadelo quando volto a dormir. E quando acordo oficialmente [de manhã], estou suada e fico triste o dia todo. Estou cansada! Vou dormir num quarto diferente hoje à noite", desabafou, explicando que ia dormir no quatro de hóspedes. "Preciso de me sentir bem e não posso viver mais desta maneira. Não posso viver mais com este pesadelo. Está a deixar-me louca. Tenho de parar", partilhou.

