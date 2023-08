Cristina Ferreira continua em Ibiza, acompanhada de vários amigos, a desfrutar de um período de férias.

A apresentadora aproveitou o final do dia para fazer uma reflexão acerca da felicidade que sente por ter os amigos que tem.

"São 1h44 da manhã em Ibiza. Chove. Ficou frio. Amanhã não sabemos se vai estar bom. Estou aqui a rever os stories e deu-me muita vontade de vos dizer a sorte que tenho. Tenho as melhores pessoas comigo. No trabalho e na vida. São elas que me dão leveza à vida. Eu sou mesmo feliz. Até a nossa tripulação é a melhor. Energia cria energia. A felicidade contagia", fez notar Cristina. Ora veja:



© Instagram/Cristina Ferreira