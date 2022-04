Inês Aires Pereira destacou junto dos fãs uma publicação da página 'aquamae_ewc', da criadora de conteúdos digitais Mariana Rosa - que destaca que o corpo da mulher "ficará sempre diferente" depois de uma gravidez.

Uma partilha que serviu para a atriz - que foi mãe pela segunda vez em março - abrir o coração e confessar que tem sentido "pressão" para recuperar a forma física que tinha antes de engravidar de novo.

"Era mesmo isto que estava a precisar de ler", disse ao ler a publicação de Mariana Rosa. "Tenho andado a 'sofrer' um pouco com a pressa de voltar ao que era. A ver-me ao espelho e ficar a achar que nesta gravidez engordei mais, que tenho celulite e nunca tive, que por ser a segunda vou ficar pior e que se calhar estou mais velha e não vou conseguir ter a minha barriga de volta. E este post pôs-me a cabeça no lugar", confidenciou.

"Com a Alice nunca me preocupei, não tive pressa e quando via o meu corpo diferente ficava feliz porque via que tinha mudado, que o corpo de menina virou corpo de mulher", recordou, ao falar da primeira gravidez.

"Quero pensar assim outra vez! Vou trabalhar nisso e guardar este post para quando precisar outra vez. Obrigada", completou.

© Instagram_ines_ap

