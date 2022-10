Numa altura em que há suspeitas da existência de um triângulo amoroso na casa do 'Big Brother', a reação chega por parte de Cristina Ferreira.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou um vídeo de uma conversa que envolve Miguel Vicente, Jéssica Gomes e Patrícia Silva, acrescentando a seguinte legenda: "O assunto do momento. Amanhã no direto falarei com os três em separado. Um assunto delicado e que prova que no 'Big Brother' tudo pode acontecer. Pessoas e emoções. À vista de todos".

Importa recordar que esta situação tem como base a aproximação de Miguel e Patrícia, o que levou Jéssica a equacionar que o concorrente está interessado na sua mãe. A jovem, mais tarde, ficou em lágrimas, como pode conferir aqui.

