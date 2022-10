Depois de a The Cookie Cake Boutique ter aberto as portas no dia 21 de setembro, Cristina Ferreira decidiu visitar o novo projeto do chef Fernando Semedo.

No Instagram, a apresentadora da TVI partilhou duas fotografias onde aparece com o chef e ex-concorrente do 'Big Brother Famosos', mostrando publicamente o seu apoio.

"O Fernando Semedo inaugura hoje a sua loja. Vim dar-lhe um beijinho e desejar toda a sorte do mundo. Vai dar tudo certo. Meu Fernando", escreveu.

