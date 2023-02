Bruna Biancardi, namorada de Neymar, deu nas vistas na sua página de Instagram com uma publicação que fez a propósito do aniversário do futebolista, que completou 31 anos este domingo, 5 de fevereiro.

Partilhando dois retratos com o craque brasileiro, um deles bastante 'atrevido' por sinal, a influencer digital deixou a seguinte declaração:

"Parabéns lindo. Já te disse tudo hoje, Estou a colocar esta foto aqui só para deixar registado. Que o teu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao teu lado, realizações, muitos golos e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Amo-te! Conta sempre comigo".

Não ficando indiferente, Neymar respondeu: "Amo-te".

