Está confirmado: Taylor Swift vai mesmo marcar presença no Super Bowl. A cantora vai estar nas bancadas a apoiar o namorado, Travis Kelce, mas este gesto de amor não sairá nada barato.

De acordo com uma fonte próxima, o Page Six conseguiu apurar que Taylor irá estar na edição de 2024 daquele que é considerado, por muitos, o maior evento desportivo de todos (este ano, conta com Usher no concerto do intervalo).

Sublinhe-se que a Super Bowl está agendada para 11 de Fevereiro, em Las Vegas. No dia anterior, a artista estará em Tóquio, no Japão, a dar o último de quatro concertos no local.

A final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos da América, irá pôr frente a frente os Kansas City Chiefs, equipa de Travis Kelce, e os San Francisco 49ers, e a verdade é que os bilhetes para este jogo estão mais caros a cada ano que passa.

Por isso mesmo, e ainda que Taylor Swift seja a cara-metade de um dos atletas que vai estar no relvado, um lugar para assistir ao jogo não é fácil de se conseguir e nem as equipas têm bilhetes para distribuir a todas as pessoas próximas do plantel.

O Page Six tentou saber onde se irá sentar a estrela norte-americana e percebeu que já só há um camarote de luxo disponível. O mesmo tem capacidade para 32 pessoas e o valor é, neste momento, de 3 milhões de dólares (2.758.215 euros).

O tabloide sublinha que Taylor Swift gosta de levar outras figuras públicas aos jogos de Travis, como já fez com Blake Lively, Ryan Reynolds e Cara Delevingne, pelo que os 32 lugares da suíte mencionada acabariam por dar muito jeito.