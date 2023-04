Após o fim da relação com Joe Alwyn, Taylor Swift, de 33 anos, pode já ter voltado a encontrar o amor. Os últimos rumores dão conta de que a cantora poderá estar apaixonada por um piloto da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso.

A página DeuxMoi, relacionada com notícias sobre famosos, avançou a informação citando revistas espanholas.

"Revistas espanholas têm abordado um romance entre Taylor Swift e o piloto espanhol de F1 Fernando Alonso", pode ler-se na partilha. "Segundo a imprensa, o casal já se vê há uma semana", reforçou, dando conta de que o romance ainda não é "nada sério".



© Getty Images

O possível namoro tornou-se o assunto do momento nas redes sociais e levou o piloto, de 41 anos, a reagir em tom de brincadeira... ou quem sabe com uma possível confirmação.

Alonso partilhou no TikTok um vídeo no qual surge sentado, piscando o olho para a câmara, ao som do tema 'Karma', de Taylor Swift.

A verdade é que ambos estão solteiros atualmente e aparentemente disponíveis para amar. Taylor Swift e Joe Alwyn colocaram um ponto final na relação este mês e o piloto separou-se recentemente da jornalista Andrea Schlager.

Leia Também: Um vestido verde, Cristina Ferreira e a "bestie" Taylor Swift