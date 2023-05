Taylor Swift e Matty Healy continuam no centro das atenções na imprensa internacional e a cada dia que passa há menos dúvidas de que estão a namorar.

Ainda esta semana, ambos foram 'apanhados' aos beijos numa saída pública.

De acordo com o Page Six, uma fonte contou que esta quinta-feira, dia 11 maio, saíram para um encontro na Casa Cipriani, em Nova Iorque, "onde se sentaram um ao lado do outro" e houve momentos de "troca de carinhos e beijos".

Taylor Swift e Matty Healy não estavam sozinhos, pois contaram com a companhia de Jack Antonoff e a "equipa de segurança estava à volta deles".

Para a ocasião, a cantora escolheu um vestido amarelo com padrão floral. Há imagens que mostram Taylor Swift e Matty Healy de mãos dadas.

