Especula-se que Matty Healy, ex-namorado de Tayor Swift, está a preparar um livro de memórias onde revelará curiosidades sobre a sua vida. O músico dos The 1975, que namorou com Taylor Swift em 2023, dará a conhecer uma visão da sua vida enquanto vocalista da boy band, como relata o The Sun. A obra deverá chamar-se 'Words'. Perante a novidade, a questão que se coloca é: será que vai abordar a relação passada com Tayor Swift?