Depois de um 2023 recorde, a rainha da música voltou a fazer história este domingo, dia 04 de fevereiro, ao conquistar o seu quarto Grammy de Álbum do Ano, marca que nenhum artista havia alcançado até à data.

A estrela, de 34 anos, rompeu assim o empate triplo que mantinha com verdadeiras lendas da música americana: Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder.

"Eu adoraria dizer que este é o melhor momento da minha vida, mas sinto-me muito feliz quando termino uma música", disse Swift. "Para mim o prémio é o trabalho. Só quero poder continuar a trabalhar, adoro e faz-me feliz".

O foco de Taylor no trabalho ficou claro quando usou o discurso da entrega do prémio para anunciar o lançamento de um novo álbum no dia 19 de abril. O anúncio levou as redes sociais à loucura.

E os fãs parecem insaciáveis.

A aclamada "The Eras Tour" deve gerar cerca de 2 mil milhões de dólares em lucros.

Com centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e uma base de fãs leais e incondicionais, a artista consegue mover montanhas com o mínimo esforço, o que fez com que políticos (e teorias da conspiração) avaliassem o seu potencial impacto nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em novembro.

"Ninguém poderia viver nos Estados Unidos sem ouvir falar de Taylor Swift", diz Kristin Lieb, especialista em pop, género e branding do Emerson College.

"Ela fez o seu trabalho com o manual de Madonna em mãos e agora está a escrever as primeiras páginas do próximo", acrescentou.

Taylor Swift é a primeira artista a vencer quatro vezes a categoria de Álbum do Ano dos Grammys. créditos: AFP or licensors

Personalidade do ano

O seu crescente império é estimado em mais de um mil milhão de dólares.

O seu filme editado recentemente, que documenta a sua tour, arrecadou 93,2 milhões de dólares e tornou-se na longa-metragem musical mais vendida da história.

Como se não bastasse, o romance de Swift com o jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, também trouxe uma nova onda de fãs para a NFL, já que os chamados "swifties" não perdem nenhum movimento do casal.

A revista Time homenageou Swift como Personalidade do Ano em 2023, igualando-a a personalidades como o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Martin Luther King Jr e Greta Thunberg.

Swift nasceu na Pensilvânia no dia 13 de dezembro de 1989. Começou a escrever músicas profissionalmente quando era adolescente e assinou contrato com o selo Big Machine Records de Nashville como artista country.

Depois de conquistar uma sólida base de fãs com a sua estreia, o segundo álbum de Swift, "Fearless" (2008), catapultou-a para a fama com singles como "Love Story" e "You Belong with Me", e rendeu-lhe o primeiro Grammy por Álbum do Ano em 2010.

Por: Maggy Donaldson