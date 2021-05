Tatiana Valério surpreendeu os seguidores do Instagram com a sua última publicação na rede social. A antiga participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' divulgou uma rara fotografia da filha, Maria Constança.

A imagem foi captada quando a menina, agora com um ano, tinha apenas três meses e tinha como objetivo recriar um retrato antigo de quando Tatiana tinha precisamente o mesmo tempo de vida.

"Tatiana com três meses, Maria com três meses. Se dizem que eu era mais gorda nunca mais sou vossa amiga", brinca a orgulhosa mamã na legenda das imagens.

Maria Contança, recorde-se, resulta da relação de Tatiana Valério com Joaquim, que conheceu durante as gravações de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' mas fora do âmbito do programa.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as duas imagens e deixe-se surpreender com as semelhanças entre mãe e filha.

Leia Também: SIC. Conheça Luís Feijão, o agricultor que promete partir corações