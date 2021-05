É já no dia 30 de maio que estreia a quarta temporada do programa da SIC - 'Quem Quer Namorar Namorar com o Agricultor'. Hoje, no programa 'Casa Feliz', Diana Chaves e João Baião estiveram à conversa com um dos agricultores que irá fazer parte da experiência, Luís Feijão, de 25 anos.

"Sou de Nisa, mas a minha propriedade é em Cabeço de Vide, é lá que eu passo a maior parte da minha vida", começa por referir.

Luís sempre esteve ligado ao campo. Aos 18 anos foi convidado por um colega para começar a trabalhar numa propriedade e foi assim que começou a construir o seu próprio projeto.

"Se gostarmos do trabalho que fazemos passa a florir, agora é duro", confessa.

Posteriormente, acrescenta que a ideia desta aventura não foi sua: "Foi a minha tia que teve a feliz ideia de me inscrever. Vivo sozinho já há alguns anos e ela pensa que estou na solidão".

Na entrevista, Luís revelou também que procura uma mulher que "seja humilde, fiel e divertida". "O importante é haver o sentimento de gostar um do outro, depois se gostar da agricultura, ainda melhor. Mas se não for a vida dela, o importante é gostarmos um do outro", nota, por fim.

