Tatiana Oliveira, antiga participante de 'Casados à Primeira Vista', presenteou nas últimas horas os seus seguidores do Instagram com vídeo encantador onde mostra como o filho está crescido.

As imagens mostram o pequeno Artur Maria, de apenas oito meses, a colocar-se em pé sozinho.

"Olha quem já se põe de pé sozinho", realça a mamã babada na partilha.

O bebé, recorde-se, nasce do casamento de Tatiana com Bruno Fernandes. O casal conheceu-se no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, sendo até hoje o único par do formato a ter conseguido manter o casamento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tatiana Oliveira Magalhães (@tatty_mar)

Leia Também: 'Casados': Luís e Laura abandonam a experiência de costas voltadas