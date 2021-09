Tatiana Boa Nova encontra-se a passar umas férias de sonho no Dubai, aventura que tem vindo a ser devidamente relatada pela ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na sua conta de Instagram.

Foi através de uma publicação nesta plataforma social que a companheira de Ruben Boa Nova partilhou uma curiosidade com os seguidores sobre um dos edifícios de luxo que se podem encontrar por lá.

"Conhecido como o único hotel 7 estrelas do mundo, não tem como vir ao Dubai e não tirar uma fotografia com o Burj Al Arab. A foto que idealizei foi na praia, mas pediram-me 175€ por pessoa para entrar, pois como já vos expliquei, aqui no Dubai as melhores praias são quase todas a pagar e as praias a volta com uma boa vista para la, também se pagam! Quem sabe um dia cá volte e fique la hospedada. Estou encantada com o Dubai", contou.

