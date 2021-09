Tatiana Boa Nova encontra-se, atualmente, de férias no Dubai, conforme tem mostrado na sua conta de Instagram. No entanto, se a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' tem sido bastante elogiada nos registos que vai partilhando desta aventura, a verdade é que também não se consegue livrar dos haters.

Depois de ter sido alvo de comentários maldosos por causa do seu corpo, eis que Tatiana evidenciou o comentário de uma seguidora que a acusou de ter deixado o filho.

"Estão de férias o ano inteiro, mas o filho fica em casa. Eu só vejo isto como vaidade, ela sempre teve a mania das grandezas. Já quando estava lá a casa não se dava com ninguém. Já tinham ido de férias sem o filho, assim andam mais à vontade", esgrimou a referida seguidora.

Não ficando indiferente a tais palavras, Tatiana escreveu: "Porque é que as pessoas nunca estão bem? Porque continuam sempre a destilar ódio? O meu maior receio é que o meu filho terá de enfrentar no futuro, pois isto está cada vez pior".

Comentário e resposta de Tatiana nas redes sociais© Instagram - Tatiana Boa Nova

Já nas stories, acrescentou: "As minhas haters estão em grande. Se não é por estar gorda é porque deixei o meu filho e não o trouxe. Há gente que nunca está bem. Estamos todos bem, menos vocês que continuam com esses comentários".

