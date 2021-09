Tatiana Boa Nova voltou a ser atacada nas redes sociais, desta vez com um comentário sobre as suas curvas. Em causa está uma fotografia, registada durante as férias no Dubai, em que posa em biquíni.

"Aproveita para queimar muita gordurinha que tens a mais", atirou a seguidora na caixa de comentários.

Sem deixar a internauta sem resposta, Tatiana mostrou-se a comer pizza e ironizou: "Só por causa disso até vou mandar uma pizza abaixo. Está calor, dá para queimar a gordura tal como a Carla sugeriu".

