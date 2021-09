Depois de ter revelado o destino das férias, Dubai, Tatiana Boa Nova posou em biquíni e partilhou tal registo na sua página de Instagram.

"Foto difícil de tirar porque nem com a luminosidade do telemóvel no máximo conseguimos ver alguma coisa com este sol, ou seja, basicamente uma foto as cegas tirada pelo maridão. Nunca estive num lugar tão quente. Quando diziam que era calor, nunca pensei que não desse sequer para refrescar no mar/piscina. Mas antes calor do que frio não é? Agora vamos aproveitar para descansar e desligar um bocado a ficha do trabalho", escreveu na legenda da imagem que começou desde logo a receber elogios.

"Estás linda", lê-se entre as muitas reações que começaram logo a surgir na caixa de comentários.

Leia Também: Tatiana Boa Nova com os nervos em franja com nova viagem