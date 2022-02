Tatiana Boa Nova esteve de parabéns este sábado pelas 29 primaveras. O dia foi passado com uma discreta comemoração em família e a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' não deixou também de assinalá-lo nas redes sociais.

"Rodeada de amor", Tatiana assinalou a entrada no novo ano de vida com uma mensagem de agradecimento.

"E assim comemoro mais um ano de vida! Agradeço a Deus por me presentear com saúde mais um ano, por me ajudar a realizar os meus sonhos e por manter perto de mim todos aqueles que amo e fazem de mim uma mulher melhor e mais feliz. Obrigado também a vocês, que desde há muitos anos me seguem, me apoiam nos meus projetos, me aconselham e muitas de vocês veem de certa forma em mim uma inspiração porque caso contrário não vos sentia tão perto. Obrigado", escreveu.

A mensagem acompanha duas fotografias alusivas à festa de aniversário. Espreite abaixo.

