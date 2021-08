O ator Tarcísio Filho, de 56 anos, filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes, de 86, deu uma entrevista sobre a morte do pai à jornalista Renata Ceribelli na edição deste domingo, dia 15 de agosto, do Fantástico (Globo).

Emocionado, enalteceu a simplicidade de Tarcísio Meira e disse que nunca deixou de dizer o que sentia pelo pai. "Não deixei nada pendurado com o meu pai. [...] Vou ter sempre saudades, a vida toda, mas não deixei nada pendurado", disse.

Embora seja um momento difícil, Tarcisinho explicou porque quis ir a público falar sobre a morte do pai. "Eu só quis falar porque é um momento muito íntimo, é um momento de dor, é um momento muito pessoal. Mas nós somos acometidos e submersos por uma onda de amor e solidariedade como há muito tempo não vejo. Então disse assim 'eu tenho que, de alguma forma, dizer obrigado às pessoas', que está a ser muito importante", afirmou.

"O pai sempre foi um homem muito simples. A comida que o pai gostava era uma comida simples. Os prazeres do pai eram prazeres simples também", destacou o ator.

"Ouvi muitas vezes ao longo da vida que havia o lado glamoroso da profissão, que levava para um lugar glamoroso, de ator, de grande ator. E que a lida do campo lhe dava uma simplicidade que o trazia de volta para a terra. Estar junto à terra era muito importante para o meu pai", disse.

Tarcísio Filho ainda revelou que o pai tinha algumas comorbidades bastante sérias, como problemas pulmonares e renais, e que sempre lembrava Tarcísio dos critérios de ter extremo cuidado, mesmo com uma vacina. "Ele sabia disso. A minha mãe está bem, graças a deus, por causa da vacina", disse o ator.

VIDA NO INTERIOR

Os dois, desde o início da pandemia, foram para uma fazenda, localizada no interior de São Paulo, e dificilmente saíam, apenas para consultas e outras questões pontuais. "Foi uma surpresa, porque [foi] uma guarda baixa. Onde? Não sabemos. Jamais saberemos", disse Tarcísio Filho.

Foi o filho quem contou à mãe sobre a morte do pai. Questionado sobre onde encontrou forças para contar a notícia, disse: "A gente não sabe. Realmente, não sei dizer. Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Preocupava-me como é que ela ia reagir".

"Ela [Glória Menezes] está frágil. Ela está a passar pelo pior momento da vida dela, mas está a viver a intensidade do momento. Não se nega a viver aquilo. Se ela tem que chorar, vai chorar, se está quieta e, de repente, tiver de cair no pranto, vai cair no pranto. [...] Ela não tem barreiras para com os sentimentos dela. Acho isso muito bom. Acho que isso faz bem. Ela não nega a vida", acrescentou Tarcisinho ao falar da mãe.

O ator ainda contou como foi dar a notícia à mãe: "Ela despediu-se do pai. Eu levei-a para ver. Faz parte do ritual, tem de ser vivido, é importante vermos para nos despedirmos".

Mas não ficou por aqui e revelou um desejo do pai sobre a sua morte. "'Meu filho, quando eu morrer quero que pegues nas minhas cinzas e deites na fazenda'. Então, vou fazer isso. Esse ritual de passagem para com a mãe, eu vou fazer com ela lá. Aí, eu faço isso. Uma missa quando ela sair do hospital, com os irmãos, uma família, para a gente poder deitar [as cinzas]", contou Tarcísio Filho, que se emocionou ao falar sobre como será a despedida do pai.

"Eu vou sentir falta, mas quem não sentiria?", rematou.

Leia Também: Covid-19. Atriz Glória Menezes está a melhorar mas sem previsão de alta