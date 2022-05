Mãe de Mateus, de quatro anos, Mia Rose desfrutou do Dia da Mãe na companhia do menino e fez questão de destacar algumas imagens na sua página de Instagram.

Além da cumplicidade entre mãe e filho, as imagens mostram que a dupla saiu para almoçar em Sintra. "Dia da mãe tão bom", escreveu na legenda.

Recorde-se que Mateus nasceu do casamento de Mia Rose com Miguel Cristovinho. O casal trocou alianças em 2017 e separou-se no verão de 2020.

