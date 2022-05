Mia Rose comemorou o aniversário do filho, Mateus, este sábado, 30 de abril, depois do menino ter completado quatro anos no dia 24 de abril.

Na sua página de Instagram, a artista destacou algumas fotografias da festa e revelou: "Foi mesmo uma festa milagre".

"Mas estou tão, mas tão feliz com a festa do Mateus! Foi tudo feito e organizado com tanto amor e carinho que não sei como agradecer a todos. Uma festa dos Avengers à maneira!!! O Mateus só sorria. Obrigada mais uma vez a todos que fizeram parte e ajudaram a tornar este dia tão especial. Beijinho enorme", acrescentou, deixando por fim os agradecimentos a quem a ajudou a concretizar a festa.

