Hoje foi um dia intenso para Tânia Ribas de Oliveira. A apresentadora animou a tarde dos telespectadores da RTP1 com uma emissão especial de Carnaval. Chegada ao fim a transmissão, a comunicadora aproveitou para fazer uma reflexão sobre a necessidade que tem por momentos de silêncio após uma rotina agitada.

"Depois de um tarde cheia de música, chuva, barulho, confusão, não conseguir ouvir a régie como queria, o fim. Saber que cumprimos aquilo a que nos tínhamos proposto e o mar, ali à minha frente. Já com a minha roupa. E o silêncio", reflete.

"O silêncio é uma terapia imensa para mim desde sempre, é um espaço de que preciso para me restabelecer e voltar. A Inês Carranca tirou-me esta fotografia no fim enquanto esperava por eles para me ir embora. E ficou linda", completa.

