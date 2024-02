Isabel Angelino celebra mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e recebeu uma carinhosa mensagem de Tânia Ribas de Oliveira.

"Hoje este furacão de mulher faz anos! Gosto de pessoas que são abraços apertados, que têm o sorriso aberto para todos, que se preocupam genuinamente com os amigos e que têm o sol dentro. A Isabel é uma dessas pessoas, com o bónus de dar empurrões como ninguém", escreveu a apresentadora do programa 'A Nossa Tarde'.

Às palavras juntou uma fotografia de ambas. Veja abaixo.

Publicação de Tânia Ribas de Oliveira © Instagram