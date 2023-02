Tânia Ribas de Oliveira abriu o coração para falar do colega de profissão e amigo, José Carlos Malato. Foi através de uma publicação na sua conta de Instagram que a comunicador teceu-lhe os mais diversos elogios, realçando a sua coragem e honestidade.

"O Malato. Que sempre nos ensinou a verdade e a profundidade. Que tem coragem e também tem medos. Que é frágil e também é forte. Que é muito amigo do seu amigo, que precisa de abraços e também os dá", reflete.

"Hoje apareceu-me no programa com a roupa com que dançou no 'Dança Comigo', programa que o transformou numa fase importante da sua vida. Que espezinhou a vergonha em nome da atitude e da vontade de se superar. Foi um exemplo. E, na vida de quem tem a sorte de ser seu amigo, já é um exemplo há muito tempo", completa.

Eis a publicação:

Leia Também: José Carlos Malato brinca: "A c****** da 'Pipoca' partiu-me às postas"