Os três principais canais generalistas têm à tarde alguns dos melhores apresentadores portugueses da atualidade. Na RTP, Tânia Ribas de Oliveira conduz diariamente o 'A Nossa Tarde', enquanto que Júlia Pinheiro, na SIC, tem um formato com o seu nome. O mesmo acontece com Goucha, na TVI.

Tânia, na tarde desta quinta-feira, recebeu em estúdio Joana Machado Madeira, que foi convidada a destacar algumas das fotografias da sua vida.

A dada altura, a companheira de Eduardo Madeira falou numa fotografia que tem com Manuel Luís Goucha, o que levou Tânia a falar sobre os apresentadores com quem disputa as audiências.

"Aproveito para mandar daqui um grande beijinho, claro que há o Goucha e há a Júlia, que nos fazem companhia nas janelas ao lado. Respeito todos muito, tenho uma enorme admiração por todos. E uma grande salva de palmas para esta concorrência tão feliz e tão saudável que nós temos há tantos anos", destacou Tânia.

