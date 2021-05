Tânia Ribas de Oliveira é uma adepta ferrenha do Sporting Clube de Portugal, motivo pelo qual esta quarta-feira, dia 12, a apresentadora decidiu prestar uma homenagem aos campeões nacionais através do seu look.

"Havia dúvidas sobre a cor para hoje?", brinca a apresentadora ao mostrar aos fãs o visual que elegeu para hoje conduzir o programa 'A Nossa Tarde' - da RTP.

Tânia combinou uma camisa de cetim verde com umas calças de ganga, um visual clássico e elegante... com o verde a dominar.

