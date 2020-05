Tânia Ribas de Oliveira é uma embaixadora do amor nas redes sociais, seja com declarações aos que mais ama ou com frequentes partilhas de momentos em família que derretem os que a seguem. Esta quinta-feira, voltou a enternecer os fãs com uma publicação na qual revelou um hábito especial que os filhos têm antes de adormecer.

"Antes de dormir, no beliche, dão as mãos entre as escadas para desejar uma boa noite e bons sonhos. Têm este ritual há muito tempo, mas hoje consegui fotografar com o Farol a iluminar este bonito minuto. Momentos como este, serão memórias de uma vida inteira, tenho a certeza", contou.

Vale recordar que a apresentadora é mãe de dois meninos, Pedro e Tomás, frutos do casamento com João Cardoso.

Leia Também: Marido de Tânia Ribas de Oliveira faz anos: "É o nosso herói"