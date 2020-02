Tânia Ribas de Oliveira decidiu recordar junto dos fãs, através da sua página do Instagram, uma grande surpresa que recebeu de João Baião há alguns anos. O também apresentador decidiu encher o carro da colega e amiga de post-its com uma mensagem carinhosa: "Amo-te Tânia".

"Há 8 anos, cheguei à garagem da RTP e encontrei o meu carro... assim. Tinha sido o João Baião, com a ajuda da Catarina Camacho. Primeiro, fiquei sem palavras. Depois, pus-me a caminho de casa - com papelinhos a voar por Lisboa- perante os olhares enternecidos dos condutores dos carros que por mim passavam", começou por escrever Tânia Ribas na legenda da publicação que fez este domingo no Instagram.

"O Amor é sempre a força que mais facilmente derrete qualquer coração. Não esqueço", rematou.

