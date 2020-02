Tânia Ribas de Oliveira recorreu às redes sociais para relatar um momento emotivo que viveu com avó, na manhã desta sexta-feira. A apresentadora foi visitar a familiar, que sofre de Alzheimer, e comoveu-se com um episódio marcado pela sua falta de memória.

"A minha avó tem Alzheimer. Foi perdendo memórias e recordações ao longo destes últimos anos, principalmente desde que o meu avô foi para o céu", começou por dizer.

"Vim visitar a minha avó esta manhã e ouvi várias vezes as mesmas perguntas. Dei quase sempre as mesmas respostas. Sei que, no nosso olhar, se trocaram momentos em que vivemos tão felizes na minha infância. De repente, abraçou-me, chorou e sussurrou 'estou a ver a minha Tânia, bebé, tão linda, tão linda!... és tu, não és, minha filha?' Sou, avó. Sou eu, mesmo que não te lembres agora, eu lembro-me pelas duas. Para sempre", rematou.

Os fãs não ficaram indiferentes às palavras de Tânia Ribas de Oliveira e fizeram-lhe chegar o seu carinho com mensagens de conforto na caixa de comentários.

