O Natal de 2020 ficou para Tânia Ribas de Oliveira marcado pelo medo. Na véspera das festividades, foi diagnosticada com o novo coronavírus e, como aliás já tinha partilhado, enfrentou dias de grande tristeza. Recuperada e de regresso ao trabalho, a apresentadora RTP recordou este sábado o momento em que desconfinou e saiu à rua para ver o mar.

"Esta foi a fotografia do meu primeiro dia de liberdade, depois do isolamento. Fomos ver o mar e voltámos para casa, mas aqueles minutos... aqueles minutos souberam a vida! Chorei lágrimas de felicidade, respirei fundo todas as vezes que pude e agradeci a Deus por ter sido leve", escreveu.

Na mesma mensagem, Tânia Ribas de Oliveira deixou uma palavra a todos os doentes que enfrentam o vírus mais temido do mundo e um apelo aos que não tiveram de combater a doença.

"Desejo a todas as pessoas que testaram positivo as mais rápidas melhoras. A todas as outras , desejo que se resguardem o máximo que puderem. Os tempos são de recolhimento, mas o mar continua à nossa espera", rematou.

