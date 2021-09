Esta quinta-feira, dia em que se assinala o Dia da Grávida, foram várias as caras conhecidas que recordaram as suas gestações em emotivas publicações. Tânia Ribas de Oliveira também destacou a data, mas decidiu fazê-lo com humor.

A apresentadora da RTP publicou uma montagem em que recorda uma fotografia sua grávida e uma imagem de João Baião a recriar esta mesma fotografia.

A publicação deixou a caixa de comentários repleta de gargalhadas. Veja abaixo.

