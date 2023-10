Tânia Ribas de Oliveira fez questão de recordar esta quinta-feira, dia 5 de outubro, um momento passado em família no ano de 2016.

A apresentadora mostrou-se ao lado do marido, João Cardoso, bem como dos dois filhos, Pedro e Tomás, numa praia, e na legenda começou por escrever: "No paraíso de sempre, no verão de 2016. O Pedro tinha um ano, o Tomás tinha 3. E eu e o João tínhamos 25. Até tínhamos a mesma idade nesse ano, olhem que giro".

"Não pegou? Bem me parecia. Mas faz de conta, porque a idade também não interessa para nada", acrescentou, por fim, a comunicadora.

