Depois de se ter tornado pública a notícia da morte de Ruth Rita, Tânia Ribas de Oliveira recorreu às redes sociais para lhe prestar um tributo.

"Conheci a Ruth Rita quando ainda nenhuma de nós sonhava que um dia iria trabalhar em televisão. Andávamos na mesma escola (a frequentar anos diferentes, tínhamos uma diferença de idades de quatro anos), andávamos na ginástica do Sporting e cruzávamo-nos muitas vezes no nosso bairro, onde mais tarde abriu esta boutique", começou por contar.

"A Ruth era um amor de pessoa. Doce, com um sorriso sempre aberto, genuinamente querida. Foi muito feliz a trabalhar com o nosso Herman José, divertimo-nos todos muito com a icónica 'Roda da Sorte'", destacou de seguida.

Antes de terminar, Tânia Ribas de Oliveira deixou um abraço ao marido, filhos e restante família de Ruth, que morreu aos 50 anos. "P**** de doença", escreveu, por fim.

De referir que Ruth terá lutado contra um cancro nos últimos meses.