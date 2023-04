Tânia Ribas de Oliveira usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para alertar os seguidores de que a sua imagem e a do virologista Pedro Simas estão a ser usadas de forma abusiva para fazer publicidade enganosa a um produto.

"Isto é uma fraude. Nem eu, nem o Pedro Simas alguma vez falámos sobre este assunto no programa nem em lado nenhum", alertou a comunicadora, que viu a sua fotografia e alegadas citações, de frases que nunca disse, serem usadas na publicidade feita ao referido produto.

Tal como mostram as imagens partilhadas pelo rosto do programa 'A Nossa Tarde, da RTP1, trata-se de um produto chamado Hondrostrong, usado alegadamente para as dores articulares.

