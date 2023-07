Esta terça-feira, dia 25 de julho, é um dia especial para Tânia Ribas de Oliveira. A apresentadora da RTP e o marido, João Cardoso, celebram 14 anos de casados, uma data que Tânia assinalou nas redes sociais.

"25/7/2009. 14 anos de casamento, a contar até sermos velhinhos!", escreveu a apresentadora, de 47 anos, numa publicação feita na sua conta no Instagram, onde também se pode ver uma fotografia do casal à saída da igreja no dia do enlace.

De recordar que da união de Tânia Ribas de Oliveira com João Cardoso nasceram dois filhos, Tomás, de dez anos, e Pedro, de sete.