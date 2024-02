Tânia Ribas de Oliveira usou a sua conta no Instagram esta quinta-feira, dia 27, para revelar como se sentiu quando, há cinco anos, aceitou o desafio de apresentar sozinha o programa 'A Tarde É Nossa'.

"Faço 'A Nossa Tarde' há quase cinco anos. No início, confesso: foi uma grande aposta da Direção de Programas, mas achei que poderia sentir-me sozinha depois de ter trabalhado sete anos com o João Baião e mais quatro com o Zé Pedro. Estou há quase cinco à frente de um programa que é a minha cara e nunca, mas nunca me senti sozinha", começou por dizer deixando rasgados elogios à equipa com a qual trabalha.

"Tenho uma equipa recheada de bons profissionais, que tenho a sorte de serem meus amigos. Da produção aos conteúdos, passando pela régie e pela equipa em estúdio. Há dias melhores do que outros, porque a vida é assim mesmo. Mas todos os dias chego e sou feliz aqui. Sou mesmo muito feliz aqui. Que assim seja por muitos anos", concluiu.